وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير ذاتي في الخليل

الخليل / سما /

أعلنت الشرطة، السبت، وفاة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا وإصابة آخر بجروح؛ نتيجة تعرضهم لحادث سير ذاتي بدراجة نارية في مدينة دورا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنّ الحادث وقع مساء أمس بعد فقد سائق الدراجة النارية السيطرة عليها؛ الأمر الذي تسبب بانقلابها بجانب الطريق، مما أدى لإصابة شابين كانا يستقلانها بجروح وصفت إحداها بالخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنّ الأطباء قد أعلنوا صباح اليوم وفاة المصاب متأثرًا بجراحه الخطيرة، موضحًا أنّه جرى إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.