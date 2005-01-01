جيروزلم بوست: قرار حماس بالجلوس على الهامش خلال الحرب الأخيرة يستحق التأمل

القدس المحتلة / سما /

بجلوسها على الهامش ، حماس جنبت إسرائيل صراعا أوسع لم يكن لينتهي بعد 55 ساعة فقط وكان سيشمل إطلاق 1000 صاروخ في يوم واحد ، وليس في ثلاثة ايام . من ناحية أخرى ، كانت حماس ستتكبد خسائر كبيرة وأضرارًا بالبنية التحتية ، والتي لم تعيد بنائها بعد منذ العملية التي استمرت 12 يومًا في العام الماضي.



على عكس ما قد يعتقده البعض ، لا ينبغي تفسير قرار حماس بعدم القتال على أنه علامة على الاعتدال ، أو الضعف ، أو رغبة مفاجئة في بناء حياة السكان في غزة . لم تتصالح فجأة مع وجود إسرائيل ، أو تقرر أنها تريد التخلي عن ماضيها "الإرهابي". حتى وأنت تقرأ هذا ، تأكد من أن حماس تفكر في طرق لمهاجمة إسرائيل وقتل وخطف إسرائيليين ، والعمل على تكديس المزيد من الصواريخ والأسلحة داخل غزة أثناء حفر الأنفاق على طول الحدود.



لكن ما يعنيه ذلك هو أن حماس ربما أصبحت أكثر براغماتية قليلاً - ويرجع ذلك جزئيًا إلى حاجتها إلى مواصلة إعادة بناء بنيتها التحتية ، ولكن أيضًا الاستمرار في إدارة قطاع غزة. مع عبور 14 ألف فلسطيني يومياً إلى غزة والمزيد من الفرص الاقتصادية التي تلوح في الأفق ، فإنها لا تريد المخاطرة بكل ذلك على أهواء الجهاد الإسلامي. عندما تريد حماس تبدأ الصراع.

وهذا هو السبب في أن هذا الوضع يقدم لإسرائيل فرصة ولكنه يمثل أيضا مخاطرة ، ليس هناك شك في ان صراعا آخر ، حربا صريحة، ، هو مجرد مسألة وقت . منذ انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 ، كانت القصة مجرد قصة حرب وإراقة دماء ، وهي عملية تحدث في المتوسط مرة كل عامين

كسر دائرة العنف في غزة؟

هل يمكن كسر هذه الحلقة؟ هذا هو السؤال الذي يجب على الإسرائيليين أن يطرحوه على أنفسهم الآن بعد انتهاء "الفجر"

لا توجد حلول سحرية. لكن نتائج الصراع في نهاية الأسبوع الماضي يجب أن تدفعنا إلى النظر في الخطوات المبتكرة التي يمكننا اتخاذها - المزيد من تصاريح العمال ، والمحادثات غير المباشرة مع حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار طويل الأجل ، وميناء بحري لغزة - لمحاولة درء الحرب القادمة ، وليس فقط لأنفسنا ولكن أيضًا لأهالي غزة.