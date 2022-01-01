"الشرطة المجتمعية" بالوسطى تٌنهي خلافاً مالياً بقيمة "2700" دينار أردني

الوسطى / سما /

أنهى قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة دير البلح خلافاً مالياً بقيمة "2700" دينار أردني بين مواطنين اثنين حول "تضمين" قطعة أرض.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس قسم الشرطة المجتمعية في مركز شرطة دير البلح الرائد ماهر مطر أن القسم تلقى شكوى محالة من النيابة العامة للنظر في الشكوى بين المواطنين والعمل على حالها وفق الأصول.

وأشار الرائد مطر إلى أن تم جمع طرفي الخلاف والاستماع إلى بيناتهما حول المبلغ المالي المتعلق بتضمين أرض تحتوي على "الزيتون"، لافتاً إلى أنه تم الحل الودي عبر إرجاع المبلغ المطلوب من المشتكى ضده بالتراضي وتسليمه للمشتكى الذي تنازل عن الشكوى وإنهاء ملف القضية.