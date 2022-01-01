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3867 مغادراً و9046 وافداً عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

السبت 13 أغسطس 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3867 مغادراً و9046 وافداً عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي



غزة / سما /

أفادت إحصائية نشرتها الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني صباح السبت، بأن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون/إيرز، شمال قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي بلغت 3867 مغادراً.

وحسب الإحصائية فإن عدد الوصول بلغ 9046 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 3695 مواطناً و117 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 8929 مواطناً، و54 أجنبياً، و59 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#هيئة المعابر #حاجز بيت حانون

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