والد الأسير عواودة: الاحتلال سمح لزوجة خليل بالزيارة

رام الله/سما/

قال والد الأسير خليل عواودة اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لزوجة خليل بزيارته ظهر اليوم الساعة الثانية عشر والنصف في مستشفى "اساف هاروفيه".

وتوقع والد الأسير في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أن سماح الاحتلال لزوجة خليل بزيارته تهدف إلى أمرين، إما محاولة الضغط على زوجها إنهاء إضرابه عن الطعام، أو أن الزيارة قد تمهد الطريق للإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وأكد، أن العائلة ترفض بشكل كامل ممارسة أي ضغوط على نجلها لإنهاء اضرابه عن الطعام حتى تحديد مدة لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.