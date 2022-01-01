  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هل يمهد للافراج عنه ؟

والد الأسير عواودة: الاحتلال سمح لزوجة خليل بالزيارة

السبت 13 أغسطس 2022 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والد الأسير عواودة: الاحتلال سمح لزوجة خليل بالزيارة



رام الله/سما/

قال والد الأسير خليل عواودة اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لزوجة خليل بزيارته ظهر اليوم الساعة الثانية عشر والنصف في مستشفى "اساف هاروفيه".

وتوقع والد الأسير في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أن سماح الاحتلال لزوجة خليل بزيارته تهدف إلى أمرين، إما محاولة الضغط على زوجها إنهاء إضرابه عن الطعام، أو أن الزيارة قد تمهد الطريق للإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وأكد، أن العائلة ترفض بشكل كامل ممارسة أي ضغوط على نجلها لإنهاء اضرابه عن الطعام حتى تحديد مدة لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: تقديرات باستمرار حالة الهدوء لفترة طويلة وحماس ستضرب التسهيلات بعرض الحائط في هذا الحال..

ميدل إيست آي: الجهاد الإسلامي "في غاية السخط" تجاه المخابرات المصرية

لبيد في خطته "الاقتصاد مقابل الأمن" إزاء غزة: لا بأس بأفغانستان أخرى هنا

كيف تحول أبناء ضباط أمن السلطة إلى مقاومين عنيدين ؟ (فيديو)

يديعوت تزعم: ألمانيا حررت فدائيي عملية ميونيخ باتفاق مع الفلسطينيين

مقتل شاب بالرصاص اثر شجار عائلي شرق غزة

صور: العثور على جثمان شاب غريق في بحر جباليا

الأخبار الرئيسية

خطف جنود

قناة عبرية: حماس مستعدة للتضحية بكل ما تملك لقاء عملية أسر جديدة

التطبيع

لهذا السبب .. خيبة أمل إسرائيلية من مستوى العلاقات مع الإمارات

1239551494

صحيفة إسرائيلية: التوتر يتصاعد بين كبار ضباط القيادة الفلسطينية

مشعل يتحدث عن أسباب الانقسام والخروج من سوريا وتغير الموقف السعودي من حماس

14000614000022_Test_PhotoJ

هآرتس: هكذا تستغل "إسرائيل" علم الآثار لطرد الفلسطينيين من أرضهم

الاتصالات الفلسطينية