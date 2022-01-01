رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد الشاب أنس خالد انشاصي (22 عاما)، متأثرًا بإصابته خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة.

كما عنونت الصحف مواصلة الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم 153 يوما، وسط ظروف صحية حرجة جدا.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يهاتف بيان الطبيب للاطمئنان على صحته والأسير المحرر أحمد الحشاش مهنئا إياه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

شهيد في غزة متأثرا بجروحه وعشرات الإصابات خلال مواجهات في الضفة

بورغسدورف: قرار هدم مدرسة عين سامية انتهاك واضح يرقى إلى جريمة التهجير القسري

الأسير عواودة يواصل إضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية حرجة جدا

مصرع شابين وفتى من غزة وبيت فوريك في حوادث متفرقة

الرئيس السابق لقسم تحقيقات الشرطة في إسرائيل: أبو القيعان بريء

سوريا: إصابة مدنيين نتيجة قصف إسرائيلي في القنيطرة

مكتب التحقيقات الاتحادي يصادر وثائق غاية في السرية من منزل ترامب

خمس مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

تعرض الروائي سلمان رشدي للطعن وإصابته في نيويورك

يوم غضب وحداد بالمخيمات الفلسطينية في لبنان على أرواح الشهداء

أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء بمساجد فلسطين والآلاف يؤدون صلاة "الفجر العظيم" في نابلس

"الأيام":

إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة ومواجهات في محافظات عدة

خان يونس: استشهاد شاب متأثرًا بجروحه جراء العدوان الأخير

المعتقل عواودة يواصل إضرابه وسط ظروف صحية حرجة جدا

غزة: مقتل شاب في شجار عائلي بحي الشجاعية

56 إصابة بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز حوارة

أكثر من 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

قطر توافق على إعادة إعمار المنازل التي تهدمت خلال العدوان الأخير

اللد: نقل الشيخ يوسف الباز للمشفى إثر تردي حالته الصحية ووقفة مساندة له

وقفة احتجاجية ضد أوامر إخلاء وهدم البيوت في طيرة المثلث

إسرائيل تقرر تعويضات لأصحاب المشاريع التجارية بـ"غلاف غزة"

"القدس":

شهيد وإصابات بالرصاص ومستوطنون يقيمون بؤرة ويدمرون خط مياه في الأغوار

الرئيس يجدد التأكيد على أولوية قضية الأسرى

50 ألفا أمّ وا المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال

واشنطن: نؤيد اجراء تحقيق شامل في استشهاد مدنيين بغزة

رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي: هدم مدرسة عين سامية انتهاك للقانون الدولي

"تبنة".. محاولات إسرائيلية لفرض تاريخ مزور والاستيلاء على الأرض

أميركا ستجري "عمليات عبور بحرية وجوية" في مضيق تايوان