شاهد: الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي

نيويورك/سما/

أعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد ومؤلف رواية "آيات شيطانية"، شاب يبلغ من العمر 24 عاما، واسمه هادي مطر ومن سكان ولاية نيوجيرسي.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم طعن رشدي في رقبته وبطنه وأكدت استمرارها في التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف عن دوافع الهجوم الدموي.

وذكرت الصحفية الأمريكية كارول ماركوفيتش، أن المتهم يدعى هادي مطر، وكان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية لحظة اعتقاله.

وتعرض سلمان رشدي لهجوم قبيل محاضرة كان سيلقيها في معهد Chautauqua للآداب في نيويورك.

وبرز اسم سلمان رشدي في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد، وأثارت احتجاجات عارمة في أنحاء العالم الإسلامي وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من المرشد الإيراني آية الله الخميني.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية