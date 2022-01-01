"اليويفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

وكالات/سما/

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022.

ونشر "اليويفا" على موقعه الرسمي، القائمة المختصرة التي ضمت ثلاثة مرشحين، وهم ثنائي ريال مدريد، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، كيفن دي بروين.

ولم تضم القائمة المختصرة نجوما كبار، على غرار هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، رغم تتويجه بالعديد من الجوائز الفردية، فضلا عن حصوله على ثلاثة ألقاب (كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية)، إضافة إلى الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لتراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.

ترتيب أفضل لاعب في أوروبا 2022

وبعد أن تم الاستقرار على المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة المرموقة، بنزيما، كورتوا ودي بروين، نشر "اليويفا" ترتيب بقية اللاعبين حتى المرتبة الـ15، وجاء على النحو التالي:

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ سابقا، برشلونة حاليا) - 54 نقطة

5- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) - 52 نقطة

6- السنغالي ساديو ماني (ليفربول سابقا بايرن ميونخ حاليا) - 51 نقطة

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 46 نقطة

8 - الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 25 نقطة

9- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 21 نقطة

10 - الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) - 19 نقطة

11 - البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 7 نقاط

12 - الصربي فيليبي كوستيتش (آينتراخت فرانكفورت) - 7 نقاط

13 - الإيطالي لورنزو بيليجريني (روما) - 5 نقاط

14 - الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) - نقطتان

15 - البرازيلي فابينيو (ليفربول) - نقطة واحدة.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، في 25 أغسطس الجاري في إسطنبول خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.