وقفات تضامنية في لبنان مع أبناء شعبنا في الوطن

بيروت/سما/

انطلقت في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الجمعة، سلسلة من الوقفات التضامنية والاسنادية مع أبناء شعبنا في الوطن، تنديدا بالجرائم الإسرائيلية.

وشارك في الوقفات التي نظمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" في لبنان، قيادات وكوادر "فتح"، وممثلو الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والأحزاب اللبنانية.

وندد المتحدثون خلال الوقفات بالجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في الوطن، والانتهاكات المتواصلة خاصة في مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الاقصى من تدنيس قطعان المستوطنين.

وأدانوا الصمت الدولي المريب بحق ما تقوم به حكومة الاحتلال من اغتيالات وقتل ممنهج، واعتداءات متواصلة، من خلال جيشها وقطعان مستوطنيها، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وعدم الكيل بمكيالين.

وأشاد المتحدثون بالجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، لوقف هذه الجرائم والاعتداءات على أبناء شعبنا، ووضع حد لما تقوم به حكومة الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.