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مستوطنون يعتدون على المواطنين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية

الجمعة 12 أغسطس 2022 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على المواطنين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية



طوباس/سما/

 اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، على المواطنين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، أن المستوطنين بنوا معرشا الليلة الماضية، ويتواجدون الآن في المنطقة ويعتدون على المواطنين ويتعرضون لهم بالشتائم.

بدوره، أوضح مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين بنوا معرشا على الأراضي الواقعة إلى الشرق من تجمع عين الحلوة، ويتواجدون فيه منذ ساعات ما بعد العصر وحتى المساء كل يوم.

وأعرب المواطنون في المنطقة عن تخوفهم أن يكون المعرّش نواة لبؤرة استيطاتية جديدة في المنطقة، وأشاروا إلى أن غالبية البؤر الاستيطانية في مناطق الأغوار بدأت بهذه الطريقة.

#الاستيطان #الاغوار الشمالية

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