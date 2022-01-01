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قناة عبرية: تقديرات باستمرار حالة الهدوء لفترة طويلة وستضرب حماس التسهيلات بعرض الحائط في هذا الحال..

الجمعة 12 أغسطس 2022 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: تقديرات باستمرار حالة الهدوء لفترة طويلة وستضرب حماس التسهيلات بعرض الحائط في هذا الحال..



القدس المحتلة/سما/

قالت كان العبرية، مساء اليوم الجمعة، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يقدر بأن حالة الهدوء مع غزة يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

وزعمت القناة "أن الجيش رَدَعَ حماس في حارس الأسوار، وردع الجهاد في العملية الأخيرة، كما أن التسهيلات المقدمة لغزة جعلت لحماس شيئا تخسره .

وأضافت القناة "كما يقدّرون أن الجهاد لن يدخل مواجهة مع "إسرائيل" قبل الحصول على دعم من حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "رغم كل التقارير التي تحدثت عن حماس بأنها تنظيم يهمه الحفاظ على سيادته في القطاع، إلا إنها في نهاية المطاف، هي حركة مقاومة وهذا هو الأساس الذي تستند عليه في كافة تحركاتها.

وأضافت "فعلى سبيل المثال إذا توفرت لدى حماس فرصة أسر جنود إسرائيليين فإنها لن تفكر مرتين وستنفذ عملية الأسر ضاربة كل التسهيلات في عرض الحائط."

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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