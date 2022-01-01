  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

والدة الشهيد النابلسي تكشف عن وصيته لها قبل استشهاده بدقائق

الجمعة 12 أغسطس 2022 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة الشهيد النابلسي تكشف عن وصيته لها قبل استشهاده بدقائق



نابلس/سما/

أكدت والدة الشهيد ابراهيم النابلسي، هدى جرار، اليوم الجمعة، أنّ الشهيد ابراهيم أخبرها قبل استشهاده بأنه محاصر وبأنه سيستشهد.

وفي حديثٍ للميادين، قالت جرار إنها كانت تتوقع استشهاد ابراهيم وتلقّت اتصالاً منه قبل ربع ساعة من استشهاده، مضيفةً أنّ الاتصال معه "كان عاطفياً وأوصاني خلاله بألا أحزن عند تلقي نبأ استشهاده وأنا نفّذت الوصية".


وأوضحت جرار أنّ "هدف الإسرائيلي إذلالنا وإخافتنا لكننا خنساوات فلسطين ننجب أبناءنا فداء للأقصى وصبرنا سيزيل الاحتلال"، مشيرةً إلى أنّ "من يحب الشهيد ابراهيم سينفذ وصيته بعدم ترك البندقية".


ولفتت إلى أنّ "الاحتلال وجرائمه كانا سببين في إعطاء الشهيد ابراهيم القوة والإصرار على التحرير"، داعيةً "للمقاومة بالنصر وإن شاء الله يتحقق على أياديهم".

وأكدت والدة الشهيد أنّ "الشهيد ابراهيم رفع رأسي وهو حي ورفع رأسي أكثر عندما استشهد"، مشددةً على أنّ "الشهيد ابراهيم كان مطارِداً لقوات الاحتلال ولم يكن مطارَداً".

وتابعت: "لا تنسوا الشهيد ابراهيم ولا تنسوا وصيته"، طالبةً من الإعلام أن يتذكروه دائماً "لأنه استشهد لإعلاء كلمة الحق"، وموضحةً أنّ "الدمعة التي سقطت مني هي فقط دمعة فرح للشهيد ابراهيم".


وشيّع عشرات الآلاف من الفلسطينيين الثلاثاء، في مدينة نابلس وفي موكب جنائزي حاشد، جثامين شهداء نابلس، القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي ورفيقيه إسلام صبوح وإبراهيم طه، الذين استشهدوا خلال تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتهم في أحد المنازل في حارة الحبلة داخل بلدة نابلس القديمة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إلى الشهيد إبراهيم النابلسي، خلال محاصرته من قبل قوات الاحتلال، صباح يوم أمس، في البلدة القديمة بنابلس. وقال النابلسي في التسجيل الصوتي: "انا هاستشهد اليوم. أنا بحبك يا أمي. حافظوا على الوطن بعدي. أنا محاصر ورايح استشهد. أوصيكم يا شباب ما حد يترك البارودة".

#ابراهيم النابلسي

الأكثر قراءة اليوم

لبيد في خطته "الاقتصاد مقابل الأمن" إزاء غزة: لا بأس بأفغانستان أخرى هنا

صور: العثور على جثمان شاب غريق في بحر جباليا

مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة اسرائيلية في أجواء ميدون بالبقاع الغربي (فيديو)

مسؤول اسرائيلي : أبو القيعان بريء وألشيخ ونيتسان منعا كشف الحقيقة

أسعار صرف العملات

خامنئي: الجهاد الإسلامي في فلسطين أثبتت ‏أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب"

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: تقديرات باستمرار حالة الهدوء لفترة طويلة وستضرب حماس التسهيلات بعرض الحائط في هذا الحال..

تقدير إسرائيلي: اقتحامات الضفة تهدد إستقرار السلطة الفلسطينية

لابيد-علمين-2-730x438

لبيد في خطته "الاقتصاد مقابل الأمن" إزاء غزة: لا بأس بأفغانستان أخرى هنا

13344-jpg-84188482813441511

يديعوت تزعم: ألمانيا حررت فدائيي عملية ميونيخ باتفاق مع الفلسطينيين

82021254958449

ميدل إيست آي: الجهاد الإسلامي "في غاية السخط" تجاه المخابرات المصرية

الاتصالات الفلسطينية