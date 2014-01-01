الولايات المتحدة تُقدّم 14 مليون دولار لمستشفيات القدس

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديم 14.5 مليون دولار لصالح شبكة مستشفيات القدس الشرقية (EJHN)، لضمان استمرارية تقديم العلاجات اللازمة والمنقذة للحياة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وبحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فهذا التمويل يُشكّل الدفعة الأولى من التزام يصل إلى مائة مليون دولار (100 مليون دولار) كان الرئيس الأمركي جو بايدن قد أعلن عنها خلال زيارته للمنطقة.

وقالت الوكالة، في بيان لها: "من خلال هذا المساعدة، تكون تدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للفلسطينيين باستمرار ودون انقطاع، بما في ذلك خدمات الرعاية الطبية المتخصصة جدًا، مثل جراحة القلب للأطفال والقسطرة القلبية وأمراض الكلى وطب العيون وجراحة الأعصاب وعلاج السرطان"، وفق صحيفة القدس.



وأضافت أنّ هذه المساعدة مبنية على الدعم السابق الذي قدمته وبلغ مجموعه حوالي 90 مليون دولار منذ عام 2014، مؤكّدةً التزامها بتحسين حياة الشعب الفلسطيني من أجل وضع الأساس لحل الدولتين في نهاية المطاق.

وأشارت إلى أنها إلى جانب دعم مستشفيات القدس تقدم دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي الفلسطيني في جهوده للاستجابة لجائحة كوفيد 19، بما في ذلك تيسير تبرع الولايات المتحدة بأكثر من مليون لقاح عبر كوفاكس.