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وقفة احتجاجية ضد أوامر إخلاء وهدم البيوت في طيرة المثلث

الجمعة 12 أغسطس 2022 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية ضد أوامر إخلاء وهدم البيوت في طيرة المثلث



الطيرة/سما/

 شارك العشرات من أهالي الطيرة في المثلث الجنوبي داخل أراضي الـ48، في وقفة احتجاجية على مفترق رأس عامر، وذلك ضد هدم واخلاء المصالح التجارية والبيوت.

وجاءت الوقفة بعد استصدار أكثر من 250 أمر إخلاء وهدم بحق المصالح التجارية الطيراوية؟

ورفع المشاركون، اللافتات المناهضة لقانون "كيمينتس" التعسفي الذ ي يهدف إلى هدم البيوت والمصالح التجارية دون أية إجراءات قضائية.

ودعا المشاركون في الوقفة، البلدية وأهالي الطيرة الى الوقوف الى جانب أصحاب المصالح والبيوت المهددة بالهدم والإخلاء.

وأفاد مراسلنا أن هذه التظاهرة تنظم بشكل أسبوعي على مفترق رأس عامر قرب الطيرة وذلك لصدّ الهجمة الشرسة على أبناء شعبنا في المثلث الجنوبي.

#الطيرة #الداخل المحتل #هدم بيوت

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