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مؤلف "روايات شيطانية"الكاتب البريطاني سلمان رشدي يتعرض للطعن في نيويورك

الجمعة 12 أغسطس 2022 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤلف "روايات شيطانية"الكاتب البريطاني سلمان رشدي يتعرض للطعن في نيويورك



وكالات / سما/

تعرض الكاتب البريطاني ذو الأصول الهندية سلمان رشدي إلى محاولة اغتيال، طعناً بالسكين، على خشبة المسرح أثناء حضوره حفلاً في ولاية نيويورك الأمريكية، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وتعرض رشدي للطعن خلال إلقائه كلمة في مؤسسة «تشوتوكوا»، بعدما هاجمه رجل يحمل سكيناً، وانهال عليه باللكمات والطعنات سقط على إثرها الكاتب الشهير أرضاً.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رشدي ملقى على الأرض، فيما تجري محاولات إسعافه من عدد من المحيطين، فيما تم تقييد المهاجم وطرحه أرضاً من قبل الحاضرين.

وأثار الكاتب البريطاني قبل عقود جدلاً واسعاً بعدما نشر روايته الشهير «آيات شيطانية» ما تسبب في موجة احتجاجات وغضب عارم في أنحاء العالم، وضع على إثرها تحت حراسة أمنية على مدار الساعة في بريطانيا.

وولد الرجل البالغ من العمر 75 عاماً في الهند، وأثارت كتاباته المعتمدة على الخيال التاريخي الجدل حول العالم. ويعيش رشدي في الولايات المتحدة منذ العام 2000، حيث حصل على لقب «الكاتب المتميز» من جامعة نيويورك في عام 2015.

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