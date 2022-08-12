صور: العثور على جثمان شاب غريق في بحر جباليا

غزة/سما/

أعلنت الشرطة البحرية بغزة، مساء الجمعة، عن العثور على جثمان شاب غريق على شاطئ بحر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت الشرطة في تصريح صحفي ، بأنه تم العثور على جثمان الشاب الغريق (محمود ناهض أبو بيض) 17 عاماً، بعد أن قذفته أمواج البحر على شاطى بحر جباليا شمالي قطاع غزة، والذي فقدت آثاره في البحر فجر اليوم.

يشار إلى أن الشرطة البحرية بغزة، ذكرت في وقت سابق، أنه تم إنقاذ شقيقين وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شقيقهما الثالث، حيث تم العثور عليه فيما بعد جثة هامدة.













