  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور: العثور على جثمان شاب غريق في بحر جباليا

الجمعة 12 أغسطس 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: العثور على جثمان شاب غريق في بحر جباليا



غزة/سما/

أعلنت الشرطة البحرية بغزة، مساء الجمعة، عن العثور على جثمان شاب غريق على شاطئ بحر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت الشرطة في تصريح صحفي ، بأنه تم العثور على جثمان الشاب الغريق (محمود ناهض أبو بيض) 17 عاماً، بعد أن قذفته أمواج البحر على شاطى بحر جباليا شمالي قطاع غزة، والذي فقدت آثاره في البحر فجر اليوم.

يشار إلى أن الشرطة البحرية بغزة، ذكرت في وقت سابق، أنه تم إنقاذ شقيقين وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شقيقهما الثالث، حيث تم العثور عليه فيما بعد جثة هامدة.





photo_2022-08-12_14-10-51

np7Mi

#جباليا #غريق #محمود أبو بيض

الأكثر قراءة اليوم

مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة اسرائيلية في أجواء ميدون بالبقاع الغربي (فيديو)

أسعار صرف العملات

خامنئي: الجهاد الإسلامي في فلسطين أثبتت ‏أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب"

مسؤول اسرائيلي : أبو القيعان بريء وألشيخ ونيتسان منعا كشف الحقيقة

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الاحتلال يعلن عن تسرب مادة خطيرة في مطار بن غوريون

المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة إثر التصعيد الأخير على غزة

الأخبار الرئيسية

13344-jpg-84188482813441511

يديعوت تزعم: ألمانيا حررت فدائيي عملية ميونيخ باتفاق مع الفلسطينيين

82021254958449

ميدل إيست آي: الجهاد الإسلامي "في غاية السخط" تجاه المخابرات المصرية لهذا السبب...

30890

تجاهل الإعلام الإسرائيلي لمسيرة عائلة هدار على حدود غزة..نتنياهو وبينيت تخلوا عن الجنود

8202291088177

كيف تحول أبناء ضباط أمن السلطة إلى مقاومين عنيدين ؟ (فيديو)

قطر تتعهد باعادة اعمار البيوت التي هدمها الاحتلال خلال عدوانه الاخير على غزة

الاتصالات الفلسطينية