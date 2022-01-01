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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 12 أغسطس 2022 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم التشديدات الاحتلالية في القدس وبلدتها القديمة، وعلى أبواب "الأقصى" وفي محيطه.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة والقدس وداخل أراضي الـ 48 قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه.

وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ 48، أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.

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#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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