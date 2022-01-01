وزير خارجية طاجاكستان يؤكد دعم بلاده الثابت لفلسطين

دوشينبيه/سما/

أكد وزير خارجية جمهورية طاجاكستان سيراج الدين مهر الدين، موقف بلاده الداعم لفلسطين والمساند لمبادراتها وحراكها الدبلوماسي على الساحة الدولية الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير مهر الدين، لمساعد وزير الخارجية، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، في مقر وزارته في العاصمة دوشينبيه، بحضور سفير دولة فلسطين لدى طاجاكستان لؤي عيسى، ومسؤول إدارة آسيا الوسطى في الوكالة محمد خنفر.

وسلم السفير الزهيري، وفق بيان للخارجية اليوم الجمعة، وزير خارجية طاجاكستان رسالة خطية من نظيره وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتعلق بآخر التطورات والمستجدات على الأرض، واهتمام دولة فلسطين في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون التنموي من خلال برامج الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في مجالات الزراعة والصحة وغيرها، الأمر الذي لاقى ترحيباً حاراً من وزير الخارجي الطاجيكي الذي وجه إدارات وزارته التخصصية بالبدء الفوري لإعداد برنامج تعاون تنموي مشترك يحقق مصلحة الطرفين ويعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

كما وقع السفير الزهيري على أول اتفاقية تعاون بين البلدين منذ تأسيس العلاقات بينهما، وذلك في المجال الزراعي حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية الهامة تبادل المعرفة والخبرات الفنية في مجالات زراعية محددة سيتم من خلالها الاستفادة من خبرات دولة فلسطين التخصصية لتنفيذ عدد من البرامج والانشطة والمشاريع المشتركة التي تلبي مصلحة الطرفين وتعكس اولوياتهما.

وكان السفير الزهيري قد التقى بالنائب الاول لوزير الزراعة ميرزوزادا مظفر بورهون، وبحث معه برامج تعاون زراعية محدده على المستوى الثنائي، وكذلك التعاون الثلاثي مع الشركاء الدوليين والاقليميين والمحليين، بما يقود الى تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والاكاديمية الطاجيكية للعلوم الزراعية ووزارة الزراعة في جمهورية طاجاكستان، من خلال آليات تعاون إقليمية ودولية ضمن إطار التعاون جنوب جنوب.

كما التقى الوفد الفلسطيني بوزير الصحة عبد الله جمال الدين زوده، وتم البحث الاجراءات العملية لتنفيذ برامج مشتركة في مجالات تخصصية محددة سيقوم بتنفيذها عدد من رؤساء برامج نقل المعرفة الطبية التخصصية لدى الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصحة والشركاء من القطاع الخاص الفلسطيني.

وجاءت زيارة الوفد الفلسطيني الى طاجاكستان تماشيا مع تعليمات الرئيس محمود عباس بتعزيز حضور دولة فلسطين على الساحة الدولية بما يحقق المنفعة التنموية لكافة الأطراف، بما يقود الى حشد مزيد من التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، ويدعم جهود قيادته في الحرية والاستقلال والبناء.