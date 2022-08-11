  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منسق الاحتلال : معابر قطاع غزة ستبقى مفتوحة مع استمرار الهدوء والأمن

الجمعة 12 أغسطس 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
منسق الاحتلال : معابر قطاع غزة ستبقى مفتوحة مع استمرار الهدوء والأمن



القدس المحتلة/سما/

أكد منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية صباح يوم الجمعة، أنّ معابر قطاع غزة ستبقى مفتوحة في حال استمر الهدوء والأمن.

ونقلت قناة "مكان" العبرية عن  منسق حكومة الاحتلال قوله: إنّه "كلما استمر الهدوء والاستقرار الأمني، سنسمح للمعابر بالعمل.

وجاء في تصريح صدر عن مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي مع قطاع غزة، " إنّ 14 ألف عامل غزي في إسرائيل، دخلوا للعمل فيها، وأكثر من 400 شاحنة تمر عبرت في معبر كرم ابو سالم الى القطاع خلال يوم واحد.

وأضاف، ان المعابر الى القطاع كانت مغلقة خلال الأسبوع الماضي نظرا للتصعيد الذي جرى مع حركة الجـهاد، وقد عادت الى العمل بانتظام بعد إعادة الهدوء.

ودعا سكان في قطاع غزة الى الحفاظ على الهدوء لتبقى المعابر مفتوحة.

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات الاسرائيلية : الجهاد لم تتلقَ تعليماتٍ من طهران والنخالّة والعجوري يُديران الحركة من الخارج

الشيخ الباز يشرع بإضراب عن الطعام

بالأسماء ..الصحة الفلسطينية : 132 شهيدا منذ بداية العام

خامنئي: الجهاد الإسلامي في فلسطين أثبتت ‏أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب"

مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة اسرائيلية في أجواء ميدون بالبقاع الغربي (فيديو)

الاحتلال الاسرائيلي ينقل الاسير عواودة لمستشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور حالته الصحية

غزة تؤخر ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأخبار الرئيسية

هرتسوغ

صحيفة عبرية تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من بوتين بشأن تهريب الأسلحة للفصائل الفلسطينية

1636d6162af4fd1fd48d2ae4e299f7d5

استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في العدوان على غزة

استطلاع "إسرائيلي": تزايد قوة حزب "لابيد" بسبب حرب غزة وتشكيل نتنياهو للحكومة أقوى

2022-08-11_23-11-20_896481

مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة اسرائيلية في أجواء ميدون بالبقاع الغربي (فيديو)

خامنئي: الجهاد الإسلامي في فلسطين أثبتت ‏أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب"

الاتصالات الفلسطينية