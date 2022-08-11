منسق الاحتلال : معابر قطاع غزة ستبقى مفتوحة مع استمرار الهدوء والأمن

القدس المحتلة/سما/

أكد منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية صباح يوم الجمعة، أنّ معابر قطاع غزة ستبقى مفتوحة في حال استمر الهدوء والأمن.

ونقلت قناة "مكان" العبرية عن منسق حكومة الاحتلال قوله: إنّه "كلما استمر الهدوء والاستقرار الأمني، سنسمح للمعابر بالعمل.

وجاء في تصريح صدر عن مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي مع قطاع غزة، " إنّ 14 ألف عامل غزي في إسرائيل، دخلوا للعمل فيها، وأكثر من 400 شاحنة تمر عبرت في معبر كرم ابو سالم الى القطاع خلال يوم واحد.

وأضاف، ان المعابر الى القطاع كانت مغلقة خلال الأسبوع الماضي نظرا للتصعيد الذي جرى مع حركة الجـهاد، وقد عادت الى العمل بانتظام بعد إعادة الهدوء.

ودعا سكان في قطاع غزة الى الحفاظ على الهدوء لتبقى المعابر مفتوحة.