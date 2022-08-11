مقتل سائقي حافلة عندما حاولا إنقاذ مصابي حادث سير

القدس المحتلة / سما /

لقي سائقا حافلة مصرعهما، فجر الجمعة، إثر تعرضهما للدهس من قبل سيارة مارة، بينما كانا يقطعان الشارع لتقديم المساعدة لمصابي حادث آخر.

ووقع الحادث، بحسب الشرطة الإسرائيلية، على الطريق السريع رقم "4"، بالقرب من تقاطع "ياد مردخاي" جنوب مدينة عسقلان.

وأظهر التحقيق الأولي، أن السائقين (في الأربعينيات والخمسينيات من العمر)، قد أوقفا الحافلة، لمساعدة سائق سيارة خاصة أصيب في حادث آخر، لكنهما بينما كانا يقطعان الشارع، مر سائق مسرع دون أن يلاحظهما، ودهسهما حتى الموت.

وأوضحت المصادر العبرية، أن الشرطة اعتقلت سائق السيارة المتسبب بوفاة الاثنين، وهما يعملان سائقين في شركة "إيغد".

ويرفع هذا الحادث الحادث عدد قتلى حوادث الطرق في إسرائيل إلى 13 في غضون يومين فقط.