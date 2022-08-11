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استطلاع "إسرائيلي": تزايد قوة حزب "لابيد" بسبب حرب غزة وتشكيل نتنياهو للحكومة أقوى

الجمعة 12 أغسطس 2022 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع "إسرائيلي": تزايد قوة حزب "لابيد" بسبب حرب غزة وتشكيل نتنياهو للحكومة أقوى



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع "إسرائيلي"، اليوم الجمعة، تراجع قوة حزب الليكود بمقعدين، وارتفاع قوة حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لابيد بمقعدين.

وقالت صحيفة "معاريف" في استطلاع لها:" رغم ذلك، فإنه لو جرت الانتخابات للكنيست الآن، سيتمكن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة تتشكل من أحزاب اليمين والحريديين وبضمنهم حزب "الروح الصهيونية"، برئاسة أييليت شاكيد.

وأوضح الاستطلاع، أن معسكر نتنياهو سيحصل على 59 مقعدا، وأن المقعدين اللذين خسرهما ذهبا إلى الصهيونية وشاس، فيما حصل الليكود على 33 مقعدا، الصهيونية الدينية 10 مقاعد، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد. كذلك حصل "الروح الصهيونية" على 4 مقاعد.

وبين أنه حصلت الأحزاب التي تشكل الحكومة على 51 مقعدا: "ييش عتيد" 25 مقعدا، "كاحول لافان – تيكفا حداشا" 10 مقاعد، العمل 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد، ولم يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي.

وأظهر الاستطلاع، أنه لا تزال القائمة المشتركة مستقرة عند 6 مقاعد.

ويُشار إلى أن زيادة قوة "ييش عتيد" بقيادة رئيس الحكومة، يائير لبيد، هي نتيجة مباشرة للرصيد الذي حصل عليه لبيد في أعقاب عملية "بزوغ الفجر"، أي العدوان على غزة، نهاية الأسبوع الماضي، علما أن قائمة "كاحول لافان – تيكفا حداشا" التي يقودها وزير الأمن، بيني غانتس، تراجعت بمقعد واحد قياسا بالاستطلاع السابق.

وخلال الاستطلاع، قال 37% من المستطلعين:" إن غانتس يحصل على رصيد أكبر من لبيد في إدارة العدوان على غزة، بينما اعتبر 23% إن لبيد يحصل على رصيد أكبر".

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