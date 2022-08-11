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مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

الجمعة 12 أغسطس 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة



رام الله / سما /

تحدث أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، مبينا أن الوزارة تستعد لصرف دفعة جديدة كاملة من المخصصات النقدية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية خلال الشهر القادم.

وأضاف مجدلاني أن الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحضر لصرف دفعة جديدة من المخصصات النقدية لأكثر من 110 آلاف أسرة مدرجة في البرنامج، بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الآن وذلك بعد إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

وتابع: ان الوزارة أصبحت جاهزة وهي بانتظار انتهاء الإجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي باعتباره ممولاً رئيسياً للبرنامج الذي تنفذه الوزارة"، معرباً عن امله ان يتم الصرف في الموعد المذكور.

اما فيما يتعلق بانتظام عمليات صرف الدفعات النقدية التي حجبت بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين باستثناء نصف دفعة تم صرفها العام الماضي، بالإضافة الى مبلغ مالي مقطوع الشهر الماضي، أكد مجدلاني ان ذلك منوط ومرهون بعاملين أساسيين؛ الأول يتعلق بالوضع المالي للموازنة العامة، بينما يتعلق العامل الثاني في التزام الاتحاد الأوروبي بدفع حصته للبرنامج والتي توقفت خلال العامين الأخيرين.

وقال مجدلاني: في حال التزم الاتحاد الأوروبي بدفع الدفعتين المتفق عليهما فبالإمكان صرف دفعة أخرى قبل نهاية العام".

وأوضح مجدلاني أن أكثر من 80 ألف عائلة من القطاع ونحو 30 ألف عائلة من الضفة تستفيد من البرنامج، بحيث تتقاضى الأسرة الواحدة مبلغاً مالياً يتراوح ما بين 750 و1800 شيكل.

وبموجب البرنامج الذي بدئ العمل به قبل أكثر من عشر سنوات، فإن المستفيدين من البرنامج يتلقون أربع دفعات سنوية بواقع دفعة واحدة كل ثلاثة أشهر، ولكن خلال العامين الماضيين لم يتمكن هؤلاء من استلام أكثر من نصف دفعة واحدة فقط، بسبب حجب الاتحاد الأوروبي لحصته للبرنامج والتي تتجاوز نصف المبلغ الإجمالي المخصص، بالإضافة الى الأزمة المالية التي عصفت بالحكومة.

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