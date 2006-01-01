محاولة انتحار متهمة بالتخابر مع طهران في إسرائيل

القدس - سما

حاولت مواطنة إسرائيلية متهمة بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، الانتحار يوم الخميس في منزلها في مدينة حولون.

وقد حاولت المتهمة الانتحار عن طريق ابتلاع الحبوب إلا أن الفرق الطبية قد نقلتها إلى المستشفى بحالة حرجة.

ويشار إلى أن المتهمة تحمل الجنسية الإيرانية والإسرائيلية وقد رفعت لائحة اتهام ضدها وضد شريكها، الجاسوس الإيراني "رامبود" الذي تواصل معها عبر فيسبوك حيث قدم نفسه على أنه ثري من طهران ومهتم بالديانة اليهودية ويرغب بالهجرة إلى إسرائيل.

وكان رامبود يفرض على المتهمة مهاماً مختلفة ويطلب تزويدها بمعلومات، وعلى الرغم من علمها بأنهكان يتصرف نيابة عن السلطات الإيرانية وأجهزة استخباراتها، فقد أرسلت إليه معلوماتًا وصورًا ومقاطع فيديو بناءً على طلباته. وبالمقابل، تلقت معلومات منه حول ما يحدث في إيران، بهدف بثه للجمهور عبر القنوات الإعلامية التي تبثها هي وزوجها.