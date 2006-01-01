  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محاولة انتحار متهمة بالتخابر مع طهران في إسرائيل

الجمعة 12 أغسطس 2022 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محاولة انتحار متهمة بالتخابر مع طهران في إسرائيل



القدس - سما

حاولت مواطنة إسرائيلية متهمة بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، الانتحار يوم الخميس في منزلها في مدينة حولون.

وقد حاولت المتهمة الانتحار عن طريق ابتلاع الحبوب إلا أن الفرق الطبية قد نقلتها إلى المستشفى بحالة حرجة.

ويشار إلى أن المتهمة تحمل الجنسية الإيرانية والإسرائيلية وقد رفعت لائحة اتهام ضدها وضد شريكها، الجاسوس الإيراني "رامبود" الذي تواصل معها عبر فيسبوك حيث قدم نفسه على أنه ثري من طهران ومهتم بالديانة اليهودية ويرغب بالهجرة إلى إسرائيل.

وكان رامبود يفرض على المتهمة مهاماً مختلفة ويطلب تزويدها بمعلومات، وعلى الرغم من علمها بأنهكان يتصرف نيابة عن السلطات الإيرانية وأجهزة استخباراتها، فقد أرسلت إليه معلوماتًا وصورًا ومقاطع فيديو بناءً على طلباته. وبالمقابل، تلقت معلومات منه حول ما يحدث في إيران، بهدف بثه للجمهور عبر القنوات الإعلامية التي تبثها هي وزوجها.

#انتحار #طهران #تخابر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة إسرائيلية تكشف عما سيحدث إذا دخلت الولايات المتحدة في حرب مع الصين بسبب تايوان

الاستخبارات الاسرائيلية : الجهاد لم تتلقَ تعليماتٍ من طهران والنخالّة والعجوري يُديران الحركة من الخارج

أسعار صرف العملات

موقع عبري : الحرب الأخيرة فشلت سياسياً

الشيخ الباز يشرع بإضراب عن الطعام

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

المؤسسة الامنية الاسرائيلية ترفض بشكل قاطع الافراج عنه.. تمديد اعتقال الشيخ السعدي 6 أيام

الأخبار الرئيسية

خامنئي: الجهاد الإسلامي في فلسطين أثبتت ‏أن "كل جزء من المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب"

لاول مرة منذ 2006 ..إسرائيل تُصدر أول رخصة عمل رسمية لمواطن من غزة

غانتس: إيران متورطة في التصعيد الأخير على غزة ونقلت الخبرات العسكرية للجهاد الاسلامي

بالأسماء ..الصحة الفلسطينية : 132 شهيدا منذ بداية العام

الموت في غزة..مقدسيون يؤدون صلاة الجنازة على الشهيدة الطفلة ليان

الاتصالات الفلسطينية