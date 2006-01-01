قتلى وجرحى بانحراف حافلة إسرائيلية في القدس

القدس - سما

أعلنت عدة وسائل إعلام إسرائيلية عن مصرع وإصابة عدد من الإسرائيليين نتيجة انحراف حافلة بمدينة القدس المحتلة مساء اليوم الخميس.

وأكدت صحيفة “جيروزاليم بوست”، انحراف حافلة إثر فقدان السيطرة من قبل السائق واصطدمت في محطة خارج مجمع “راف شيفا” مما أدى إلى مقتل 5 اسرائيليين واثنان في حالة خطيرة حتى هذه اللحظة.

وبحسب الصحيفة، فقد تم استدعاء طواقم الإنقاذ إلى المنطقة لإنقاذ المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت عجلات الحافلة، ويستعدون لرفعها.

وفي السياق، لقي إسرائيليين اثنين مصرعهما صباح اليوم في حادث سيرٍ وقع شرق بريطانيا، أثناء كانا يسيران ضمن مجموعة من 5 آخرين. صفا