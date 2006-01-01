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الصحة : شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة بقيمة 2 مليون دولار

الخميس 11 أغسطس 2022 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة بقيمة 2 مليون دولار



غزة /سما/

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن شحنة أدوية وأدوات ومستلزمات طبية، تم إرسالها، الخميس، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها في غزة. 

وأضافت الكيلة، أن شحنة، بقيمة ٢ مليون شيقل، وصلت مستودعات الوزارة في قطاع غزة مساء الخميس، تحوي أدوية طوارئ وأدوات جراحية للإسعاف والطوارئ ومواد لعمليات العظام ومحاليل وريدية وأدوية ومواد تخدير.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشحنة تم إرسالها كحالة طارئة إلى قطاع غزة لسد الاحتياجات اللازمة في علاج أبناء شعبنا، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الأسبوع الماضي. 

وأكدت وزيرة الصحة أن الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تواصل دائم للاطمئنان على صحة أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير كل ما يلزم من مستلزمات علاج ورعاية لهم، متمنية الشفاء العاجل لكافة الجرحى.
 

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