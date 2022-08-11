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بالأسماء ..الصحة الفلسطينية : 132 شهيدا منذ بداية العام

الخميس 11 أغسطس 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء ..الصحة الفلسطينية : 132 شهيدا منذ بداية العام



رام الله/ سما/

 نشرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، قائمة بأسماء الشهداء الذين ارتقوا باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، منذ مطلع العام الجاري 2022.

وأشارت الصحة، إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام بلغ 132 شهيدا، 82 من الضفة الغربية، و50 من قطاع غزة.

ولفتت إلى أن أصغر الشهداء هو الطفل جميل نجم الدين جميل نجم (4 أعوام) من قطاع غزة وارتقى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، وأكبرهم الشهيد عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

وفيما يلي الأسماء:

بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
بالأسماء- 132 شهيدا منذ بداية العام
 

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