2.6 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي الخاص في غزة

غزة - سما

قدم الاتحاد الأوروبي 2.6 مليون يورو للمزارعين في قطاع غزة لدعم "إعادة إعمار القطاع الزراعي الخاص في غزة".

ويستهدف المشروع 113 مزارعًا، وشركات زراعية لإعادة إطلاق أو إصلاح أو استبدال الأعمال الزراعية المتضررة من الصراع. وهي تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك اقتناء الإمدادات الزراعية، وإعادة تأهيل الأراضي وآبار المياه وغيرها من أعمال البنية التحتية الصغيرة، مع دمج تقنيات الزراعة الذكية والقابلة للتكيف.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، في بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، اليوم الخميس، "تتمتع الأراضي الفلسطينية المحتلة بإمكانيات زراعية قوية خاصة في المنطقة (ج) وغزة، حيث يعاني المزارعون أكثر من عواقب الصراع المستمر والهجمات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين. إنني أثمن صمود المزارعين الفلسطينيين على أراضيهم، حيث أثبتوا التزامهم وتمكنوا من خلق فرص مدرة للدخل تدعم عائلاتهم والاقتصاد المحلي. تأتي هذه الدفعات وسط تدهور مستمر في وضع الفلسطينيين، خاصة في غزة، وبعد أيام قليلة فقط من التصعيد الأخير في القطاع ومحيطه. هناك حاجة إلى تغيير جذري في الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك استئناف السلطة الفلسطينية الكامل لوظائفها الحكومية في غزة باعتباره جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتصلة وديمقراطية."

تبلغ القيمة المالية الإجمالية للبرنامج 10.5 مليون يورو. حتى الآن، استهدف البرنامج 375 مزارعا، وشركات زراعية فلسطينية. وقد تم تصميم البرنامج وتنفيذه من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. يتم سداد الدفعات من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية من خلال شبكة من البنوك المحلية، وذلك وفق البيان.