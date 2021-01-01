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الاحتلال يسليم جثمان الشهيدة الاسيرة "مطر" تمهيدًا لموارتها الثرى في الخليل

الخميس 11 أغسطس 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسليم جثمان الشهيدة الاسيرة "مطر" تمهيدًا لموارتها الثرى في الخليل



الخليل/ سنا/

تسلمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية مدينة الخليل، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيدة سعدية مطر من معبر ترقوميا، ليوارى جثمانها الطاهر حسب ترتيبات عائلتها.

الجدير بالذكر، أن الشهيدة مطر (68 عاما) استشهدت في معتقل الدامون في الثاني من شهر تموز/يوليو الماضي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت مطر قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، وهي أم لثمانية أبناء، وجرى توقيفها في معتقل الدامون حتى تاريخ استشهادها، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانها.

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