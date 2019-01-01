الاستخبارات الاسرائيلية : الجهاد لم تتلقَ تعليماتٍ من طهران والنخالّة والعجوري يُديران الحركة من الخارج

رام الله/ سما/
خاضت حركة (الجهاد الإسلاميّ) معركة “وحدة الساحات” تصديًا للعدوان الذي بادر إليه وبدأه الاحتلال على قطاع غزّة، حيثُ قام باغتيال لقادتها وفي مقدّمتهم قائد المنطقة الشمالية تيسير الجعبري وقائد المنطقة الجنوبية خالد منصور، وفي هذا السياق أجرت إذاعة جيش الاحتلال مقابلة مع الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في الجيش (أمان)، تامير هايمان، الذي قرأ الأداء العسكري للحركة وخطوة الرّد معتبرًا أنّه من غير المنطق أنّها تلقت تعليمات من طهران، مُقّرًا أنْ القائديْن الشهيديْن هما المسؤولان عن وضع غلاف غزّة تحت التهديد والإجراءات الأمنية، كما قال.
وحول السؤال فيما إذا تلقّت (الجهاد) تعليمات من طهران، قال الجنرال بالاحتياط هايمان، الذي يشغل اليوم مدير مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، قال:”لا أعتقد بأنّه تلقى التعليمات من طهران، هذه الفرضية تحتاج إلى توضيحات، ردّ الجهاد على الاعتقال الذي حصل في جنين جاء وفق تقديري بعد الصور التي خرجت من حلبة الاعتقال وهي التي خلقت ديناميكيات داخل القطاع”.
وتابع قائلاً:”الزيارة التي قام بها الأمين العّام للحركة زياد النخالّة لطهران لا علاقة لها بالكيفية التي يتم فيها توجيه التعليمات، يجب أنْ نفصل هذه الأمور عن بعضها، صحيح إيران تدعم، إيران تمول، وأعتقد أنّ إيران مسرورة جدًا مما يحصل، لكن الافتراض بأنّ تعليمات تكتيكية على هذا النحو من التركيز تصدر من إيران هذا ليس معقولاً ولا منطقيًا”، على حدّ تعبير هايمان، الذي أنهى خدمته بجيش الاحتلال في منتصف السنة الفائتة.
وشدّدّ الجنرال هايمان على أنّ مَنْ أصدر الأوامر ليس النخالّة، بل كلا القائديْن اللذيْن جرى اغتيالهما، تيسير الجعبري وخالد منصور، ووفق تقديري خالد منصور، وأنا أعرف كليهما، أعرف هذان القائدين”، كما قال.
إذاعة الاحتلال سألته: هل كنت تحلم بهما في نومك؟ فردّ قائلاً:”الحقيقة كنت أذهب للنوم مع الجيل الذي سبق، بهاء أبو العطا وجهاد غنام، اللذين لم يكونا أقل عنفًا، فبهاء أبو العطا كان عنيفًا أكثر، أبو العطا جرى اغتياله في 2019 في حملة (حزام أسود)، وجهاد غنام اعتزل العمل وأصبح يعمل في قضايا التقاعد عند الجهاد الإسلامي، عندها جاء جيل أكثر شبابًا وأكثر حيويةً وأكثر نشاطًا”، على حدّ تعبيره.