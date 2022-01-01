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الاحتلال الاسرائيلي ينقل الاسير عواودة لمستشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور حالته الصحية

الخميس 11 أغسطس 2022 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي ينقل الاسير عواودة لمستشفى "أساف هروفيه" بعد تدهور حالته الصحية



رام الله/ سما/

اكد نادي الأسير ان الاحتلال نقل الاسير خليل عواودة من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه"، بعد تدهور على حالته الصحية.

ويعاني الاسير عواودة من اوضاع صحية صعبة، كما ويعاني من نقص حاد بالوزن، وعدم قدرته على الحركة وتردي واضح بعمل الكلى والقلب والرئتين.
 

وكانت محكمة "عوفر" الاستئنافية الإحتلالية عقدت مساء اليوم جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة،

وقررت المحكمة السماح لمحامية الدفاع عنه بزيارته بشكل عاجل اليوم الخميس برفقة طبيب مختص لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية ومن ثم ستصدر قرارها يوم الأحد القادم،

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه المحكمة الحالة الصحية الخطيرة التي يمر فيها الأسير خليل عواودة.

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