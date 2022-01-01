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قاضٍ شرعي جديد من قطاع غزة يؤدي القسم القانوني أمام قاضي القضاة

الخميس 11 أغسطس 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاضٍ شرعي جديد من قطاع غزة يؤدي القسم القانوني أمام قاضي القضاة



رام الله/ سما/

 أدى القاضي الشرعي الدكتور محمود مقاط اليمين القانونية أمام قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ الدكتور محمود الهباش، وذلك بعد صدور الإرادة السامية عن الرئيس محمود عباس بتعيينه قاضياً شرعياً على ملاك المحاكم الشرعية في قطاع غزة.

وحضر مراسم التعيين برفقة الهباش رئيس وأعضاء المحكمة العليا الشرعية بكامل هيئتها في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو بين غزة ورام الله .

وقال الهباش خلال مراسم حلف اليمين أن تعيين قاض جديد في المحاكم الشرعية من قطاع غزة هو رسالة واضحة على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة السلطة القضائية واختصاصاتها في الضفة وغزة، رغم كل المحاولات المشبوهة من الاحتلال وأعوانه لتمزيق وحدانية الأرض الفلسطينية وجعلها كانتونات منفصلة عن بعضها، مؤكداً أن الأرض الفلسطينية وحدة واحدة لا تتجزأ والولاية القانونية للدولة الفلسطينية هي قائمة على كل الأراضي الفلسطينية دون استثناء.

وطالب الهباش القاضي الشرعي الجديد العمل بروح الفريق الواحد مع إخوانه من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الحنيف في قطاع غزة والضفة الغربية وتقديم الخدمة الأفضل التي يستحقها المواطن الفلسطيني المناضل الصامد في أرضه والثابت في وطنه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة والتي هي تكليف وليست تشريف.

من جانبه تقدم القاضي الشرعي الدكتور محمود مقاط بجزيل الشكر والعرفان للرئيس محمود عباس على الثقة الغالية التي منحه إياها بتعيينه قاضياً على ملاك المحاكم الشرعية ولقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن الجميع لخدمة شعبنا وقضيته العادلة .

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