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الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على المدخل الرئيسي لمسافر يطا

الخميس 11 أغسطس 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مكعبات اسمنتية على المدخل الرئيسي لمسافر يطا، قرب قرية "التوانة" جنوب الخليل.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجنوب الخليل فؤاد العمور ، أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على مدخل المسافر قرب قرية التوانة، تمهيدا للاستيلاء على مدخل القرية المؤدي الى مسافر يطا، لإقامة بوابة وبرج عسكري.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت قبل اسبوعين بالاستيلاء على المدخل المؤدي للقرية بمساحة 178 مترا مربعا، وجانبيه من أراضي المواطنين من عائلتي ابو صبحة ورومي.

وأوضح العمور أن الاحتلال يهدف بذلك الى محاصرة المسافر وعزل ما يقرب من 4000 مواطن يسكنون تلك المناطق، عبر السيطرة على المدخل الوحيد المؤدي إليها والتحكم بالدخول والخروج منها، ويأتي ذلك ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية الرامية الى زيادة معاناة المواطنين والضغط عليهم لترك منازلهم وأراضيهم لصالح الاستيطان.

وقال إن هذا الاجراء يزيد من معاناة الاهالي بشكل كبير، ويدفعهم الى سلوك طرق بديلة غير مؤهلة طويلة وصعبه جدا، إضافة لخطورتها بسبب قربها من البؤر الاستيطانية المنتشرة في المنطقة.

#الاحتلال #مسافر يطا #الخليل

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