المؤسسة الامنية ترفض بشكل قاطع الافراج عنه.. تمديد اعتقال الشيخ السعدي 6 أيام

القدس المحتلة / سما /

مددت محكمة عوفر الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق.



وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن السعدي عرض على المحكمة وسط تغطية صحفية لوسائل الإعلام العبرية والأجنبية.

من جانبها قالت القناة 14 العبرية ان المؤسسة الامنية ترفض بشكل قاطع الافراج عن الشيخ السعدي حتى لو كان ذلك على حساب اعتقاله اداريا.



وقالت محامية السعدي أمام المحكمة إنه تعرض للضرب والاعتداء الهمجي خلال اعتقاله، معتبرةً أن ما تعرضه له من سلوك يفرض على المحكمة قانونيًا العمل للإفراج عنه.



فيما قال ممثل النيابة الإسرائيلية، إن السعدي تم استجوابه أمس عن تهمة جديدة وأنه في الأيام الأخيرة جرى تفتيش هواتفه المحمولة، طالبًا تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات معه.