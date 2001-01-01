العثور على مذكرة وفاة سرية وعلبة سجائر لـ هتلر

وكالات / سما /

تم اكتشاف المئات من القطع الأثرية النازية من قارب غارق قبالة سواحل المملكة المتحدة، والتي تضمنت مذكرة وفاة نادرة لـ هتلر وعلبة سجائر وغيرها من الممتلكات التي تعود لهذه الفترة.

فقد عثر على العناصر ، التي تراوحت بين السجائر النازية إلى علبة كبيرة من الواقي الذكري ، في U-boat 534 في ميرسيسايد، وهي جزءًا من قصة مركب "بيركينهيد يو".

وقالت منظمة "بيج هاريتاج" Big Heritage إنه تم العثور أيضًا على رسالة تتضمن لغز تم فك شفرتها، والتي كان من الممكن استخدامها لإبلاغ طاقم المركب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بأعجوبة ظلت العديد من العناصر مثل علبة السجائر سليمة بعد أن ظلت مخفية لما يقرب من 80 عامًا، وكان قد أغرق القارب سلاح الجو الملكي البريطاني قارب يو 534 قبالة ساحل جزيرة دنماركية يوم السبت 5 مايو 1945 - وهو نفس اليوم الذي أمر فيه خليفة هتلر بالاستسلام الجزئي للقوات الألمانية.

تم رفع الغواصة من قاع البحر في عام 1993 وتم الحفاظ على محتوياتها وتركها دون أن تمس وتحت ملفوفة حتى الآن ، وفقًا لتقارير "ليفربول إيكو".

قال مؤسس Big Heritage ، دين باتون: "الأشياء التي وجدناها انتقلت من وثائق سرية إلى رسائل شخصية. كان أحدهم يشكو من أن الأبقار في مزرعتهم لا تمنحهم ما يكفي من الحليب".

وأكمل: "نعثر على صور وبطاقات عليها أسماء أشخاص يمكننا تتبعها، إنه أمر مثير للاهتمام حقًا ، عندما رفعوا مركب في أوائل التسعينيات ، احتفظ الفريق الدنماركي بسرعة وحفظ أي شيء يمكنهم حفظه".

وأضاف: "هناك جميع أنواع المستندات الجديدة والسرية التي يتم رؤيتها الآن لأول مرة منذ الأربعينيات، من بعض قوائم التسوق العادية والخطابات إلى بعض الأشياء الخطيرة جدًا مثل رسائل فك الشفرة الغامضة لإعلام طاقم الفوهرر الجديد والتي بين السطور ، يعني موت هتلر ولديهم الآن رئيس جديد، وهي النسخة الورقية الوحيدة المعروفة من تلك الرسالة في العالم".