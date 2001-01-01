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انستغرام يطلق تحديث جديد يغضب المستخدمين والمشاهير

الخميس 11 أغسطس 2022 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انستغرام يطلق تحديث جديد يغضب المستخدمين والمشاهير



وكالات / سما /

كشف تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) عن أنه تراجع عن تحديث أطلقه مؤخرا بعدما أعرب مستخدمون من بينهم مشاهير في الفن، عن غضبهم من تشبهه بتطبيق (تيك توك)، وعدم حصول التحديث على تفاعل من جانب المستخدمين.

وقدم (إنستغرام) إصدارا تجريبيا من التطبيق يعرض الفيديوهات والصور بوضع الشاشة الكاملة ليتشابه أكثر مع (تيك توك)، والانتقادات الحادة أشعلت شرارتها نجمتا تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وكايلي جينر، بمطالبتهما (إنستغرام) بالتوقف عن محاولة التحول إلى (تيك توك)، والعودة لتصميمه الأصلي من جديد.

وتعليقا على قرار التطبيق الأخير، قال مدير (إنستغرام) آدم موسيري في حواره مع منصة "بلاتفورمر"، إن "الأخطاء هي التي ترشد الشخص إلى تغيير نمط تفكيره ليصبح أفضل".

وأضاف أن فريق (إنستغرام) في حاجة إلى "إجراء خطوة واسعة للخلف، وإعادة التفكير في كيفية الخروج بأفكار جديدة كليا.. نحن نعمل على ذلك بالفعل".

#انستغرام #المشاهير #المستخدمين

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