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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 11 أغسطس 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس": 

- شركة البحر الميت حصلت على 3% من أراضي الدولة وأقامت مصانع ودمرت الطبيعة والبحر الميت 

- الانتخابات في الليكود: عدد من قادة الحزب سيجدون أنفسهم خارج القائمة 

- حكومة إسرائيل لم تحدد موعدا لأخلاء مستوطنة حومش وتطلب من المحكمة عدم التدخل بقرار الأجهزة الأمنية 

- روجل الفر يكتب: القنوات الإسرائيلية تحدثت بتوسع عن قتل كلب ولم تذكر الطفلة آلاء قدوم التي قتلت جراء القصف الإسرائيلي 

- جدعون ليفي يكتب: غزة تبكي الموسيقار روجر ووترز 

- أكثر من 30 شرطيا اعتدوا بعنف على صبي من سلوان 

* "معاريف":

- انتصار لنتنياهو في الانتخابات الداخلية لليكود 

- الوكالة اليهودية ستخرج من روسيا 

- رئيس بلدية بيتح تكفا متهم بالفساد 

- اعتقال معلمة اعتدت على تلميذة جنسيا 

* "يديعوت احرونوت":

- الليكود انتخب القائمة: وجوه جديدة وإخراج قادة من القائمة 

- المعركة على رئاسة المحكمة العليا الإسرائيلية 

- تهديد لبيد بالقتل من أحد سكان الشمال

#الصحف الإسرائيلية

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