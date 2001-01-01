رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- شركة البحر الميت حصلت على 3% من أراضي الدولة وأقامت مصانع ودمرت الطبيعة والبحر الميت

- الانتخابات في الليكود: عدد من قادة الحزب سيجدون أنفسهم خارج القائمة

- حكومة إسرائيل لم تحدد موعدا لأخلاء مستوطنة حومش وتطلب من المحكمة عدم التدخل بقرار الأجهزة الأمنية

- روجل الفر يكتب: القنوات الإسرائيلية تحدثت بتوسع عن قتل كلب ولم تذكر الطفلة آلاء قدوم التي قتلت جراء القصف الإسرائيلي

- جدعون ليفي يكتب: غزة تبكي الموسيقار روجر ووترز

- أكثر من 30 شرطيا اعتدوا بعنف على صبي من سلوان

* "معاريف":

- انتصار لنتنياهو في الانتخابات الداخلية لليكود

- الوكالة اليهودية ستخرج من روسيا

- رئيس بلدية بيتح تكفا متهم بالفساد

- اعتقال معلمة اعتدت على تلميذة جنسيا

* "يديعوت احرونوت":

- الليكود انتخب القائمة: وجوه جديدة وإخراج قادة من القائمة

- المعركة على رئاسة المحكمة العليا الإسرائيلية

- تهديد لبيد بالقتل من أحد سكان الشمال