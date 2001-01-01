فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- شركة البحر الميت حصلت على 3% من أراضي الدولة وأقامت مصانع ودمرت الطبيعة والبحر الميت
- الانتخابات في الليكود: عدد من قادة الحزب سيجدون أنفسهم خارج القائمة
- حكومة إسرائيل لم تحدد موعدا لأخلاء مستوطنة حومش وتطلب من المحكمة عدم التدخل بقرار الأجهزة الأمنية
- روجل الفر يكتب: القنوات الإسرائيلية تحدثت بتوسع عن قتل كلب ولم تذكر الطفلة آلاء قدوم التي قتلت جراء القصف الإسرائيلي
- جدعون ليفي يكتب: غزة تبكي الموسيقار روجر ووترز
- أكثر من 30 شرطيا اعتدوا بعنف على صبي من سلوان
* "معاريف":
- انتصار لنتنياهو في الانتخابات الداخلية لليكود
- الوكالة اليهودية ستخرج من روسيا
- رئيس بلدية بيتح تكفا متهم بالفساد
- اعتقال معلمة اعتدت على تلميذة جنسيا
* "يديعوت احرونوت":
- الليكود انتخب القائمة: وجوه جديدة وإخراج قادة من القائمة
- المعركة على رئاسة المحكمة العليا الإسرائيلية
- تهديد لبيد بالقتل من أحد سكان الشمال