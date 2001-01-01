أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، خبر استشهاد مواطن متأثرا بجروحه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، ووقوع إصابات، وتنفيذ الاحتلال عمليات هدم في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد مواطن متأثرا بجروحه في غزة واصابات وعمليات هدم في الضفة

- الرئيس يهاتف ذوي شهداء نابلس الثلاثة ويستقبل مجلس أمناء جامعة الاستقلال الجديد

- اشتية يؤكد أهمية دعم الدول الشقيقة والصديقة لفلسطين لنيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

- موقع تابع لـ"الفيفا" لا يدرج اسم "إسرائيل" على خريطته

- هديل بطراوى.. فتاة كسرت احتكار الرجال

- الاحتلال يرفض تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش"

- وراء الجدار.. حيوات مستباحة

- في يوم عرسه.. استشهدت والدته أمام منزل عروسه

- "الخارجية": سفارتنا في وارسو تتابع أوضاع الأطفال العالقين من قطاع غزة

* "الأيام":

- تواصل الفعاليات الاحتجاجية في الضفة والاحتلال ينفذ عمليات هدم لمنازل ومنشآت

- محكمة احتلالية تقرر هدم مدرسة في عين سامية فوراً

- بيت حانون: استشهاد مواطن متأثرا بجروحه خلال العدوان

- اشتية يدعو الدول لدعم مسعى فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

- الاحتلال يرفض تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش"

- تدشين شارع في رام الله يحمل اسم الشهيدة أبو عاقلة

- سفارة روسية: لابيد يكذب ويستخف بحياة الفلسطينيين

- الوكالة اليهودية بصدد إعلان وقف نشاطاتها في روسيا

- ترامب يلتزم الصمت خلال استجوابه بشأن ممارساته الضريبية في نيويورك

- أوكرانيا: قتلى في قصف روسي حول محطة زابوريجيا النووية

- أميركا: إلهان عمر تفوز بالانتخابات التمهيدية وتهزم "إيباك"

* "القدس":

- الرئيس: قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتنا

- نقل ملكية عشرات الدونمات في محيط القدس لصالح جمعيات يهودية

- استشهاد جريح في قطاع غزة ومئات المستوطنين يقتحمون "الإبراهيمي"

- "أبو مازن" يهاتف ذوي شهداء نابلس

- اشتية يؤكد أهمية دعم الأشقاء والأصدقاء لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

- الآمال تتزايد بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

- "الأراضي الفلسطينية المحتلة" بدلا من إسرائيل بتذاكر مونديال قطر