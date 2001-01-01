تدهور خطير طرأ على صحة الاسير المضرب العواودة الذي طالبت الجهاد بالإفراج عنه

القدس المحتلة / سما /

قددت جمعية أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، تقريرًا إلى محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية، أكدت أن تدهورًا طرأ على صحة المعتقل خليل عواودة.

وبحسب تقرير الجمعية - كما ورد في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - فإنه يتعين نقل عواودة إلى المستشفى في ظل احتمال تعرضه لتلف دماغي وضرر في الجهاز العصبي.

ووجهت الجمعية، رسالة مستعجلة بهذا الخصوص إلى وزراء الصحة والجيش والأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية.

وأفاد مدير المركز الطبي التابع لإدارة السجون لصحيفة "هآرتس" العبرية، بأن وضع الأسير تدهور وأن هناك خشية من تضرر قدراته الإدراكية.

فيما كتب الدكتور "ديمتري كولتسكي" في تقريره، أن "الجهات الطبية في مصلحة السجون لا تستطيع علاج الأسير العواودة وأنه يتوجب نقله إلى مستشفى عام لهذه الغاية، في الوقت الذي نقل فيه الثلاثاء إلى طوارئ المستشفى وخرج من هناك بعد رفضه تلقي العلاج".