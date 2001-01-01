بالأسماء.. جهاز فني جديد لخدمات خانيونس

غزة / سما /

كشف نادي خدمات خانيونس, عن جهازه الفني الجديد للفريق الأول بكرة القدم, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة 2022-2023.



وأكد خدمات خانيونس, أن حسين الحاج سيتولى تدريب الفريق في الموسم القادم, ويعاونه محمد السعدوني, على أن يكون نبيل الجعيدي مدربا لحراس المرمى, وكامل السباخي إداريا.



ويأمل مجلس إدارة "الذئاب", أن يتمكن الجهاز الفني الجديد من قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة بدوري الأولى والمنافسة على الصعود للممتازة.



يشار إلى أن خدمات خانيونس حلّ سابعا في دوري الأولى خلال الموسم الكروي المنصرم 2021-2022, برصيد 26 نقطة.