فوزان للصلاح وخدمات النصيرات بدوري اليد

غزة / سما /

اكتسح خدمات البريج نظيره أهلي النصيرات (45-17), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري اليد بقطاع غزة.



وسيطر خدمات البريج على مجريات اللقاء, ليحسم الشوطين الأول والثاني لمصلحته بنتيجة (20-6), و(25-11) تواليا.



وتألق من البريج يوسف صلاح الذي سجل 16 هدفا, بينما ظهر من الأهلي بشكل جيد كل من أنور نصار صاحب 6 أهداف.



ورفع البريج رصيده إلى 6 في صدارة الترتيب، بينما بقي الأهلي سابعا وأخيرا دون نقاط.



خدمات النصيرات – الرباط (38-24)



وفي مباراة أخرى, تفوق خدمات النصيرات "حامل اللقب" على منافسه الرباط (38-24).



وحسم النصيرات شوطي اللقاء لمصلحته (21-12), و(17-12) تواليا, ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث, في حين بقي الرباط دون نقاط في المركز السادس.



وشهدت المباراة تألق عبد العزيز مصلح من خدمات النصيرات, بعدما أحرز 20 هدفا, في حين كان أفضل مسجل للرباط عماد الحواجري بـ7 أهداف.