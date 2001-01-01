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برناردو سيلفا يبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته

الخميس 11 أغسطس 2022 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برناردو سيلفا يبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته



وكالات / سما /

أكد لاعب خط وسط مانشستر سيتي، الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، أنه تحدث مع مسؤولي ناديه الإنجليزي، وأبلغهم برغبته حول مستقبله.

وقال سيلفا خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية: "لقد كنت منفتحا في الحديث مع مانشستر سيتي، ويعرفون ما أريد".

وأضاف: "إذا بقيت مع مانشستر سيتي سأكون سعيدا للغاية وسأحترم هذا النادي دائما وسأبذل قصارى جهدي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه هي كرة القدم وسنرى ما سيحدث".

وأتم: "سأظل دائما محترما مع مانشستر سيتي".

وأبدى برشلونة رغبة واضحة في التعاقد مع سيلفا، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، ضمن خطة تعزيز الفريق بالصفقات الكبرى، والتي بدأت هذا الصيف.

ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل لاعبه البرتغالي لكن يشترط الحصول على 80 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وينتظر برشلونة رحيل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل تقديم عرض لضم سيلفا.

#برشلونة #مانشستر سيتي #برناردو سيلفا

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