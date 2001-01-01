كاسيميرو: بنزيما هو الأفضل في العالم وسيفوز بالكرة الذهبية

وكالات / سما /

أشاد كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، بزميله كريم بنزيماً مُعتبراً إياه المُهاجم الأفضل في العالم، مُشدداً على أحقيته بالفوز بالكرة الذهبية.

وجاء حديث كاسيميرو بعد فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفي دافيد ألابا، وكريم بنزيما.

وقال كاسيميرو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”من المُهم الفوز بلقبٍ آخر، وهذا النادي يعيش على ذلك، لقد أستحقينا الفوز لأننا لعبنا جيداً، وتحكمنا في المُباراة”.

وتابع :”ريال مدريد دائماً هو الفريق المُرشح، وهذا الشعار يُجبرك على من كل شيء على أرض الملعب، في كرة القدم أنت تفوز أو تخسر، ولكن ما يحدث في أرض الملعب هو ما يُمكننا أن نُقدمه لأنفسنا وللناس الذين معنا، هذا النادي يعيش على الانتصارات والألقاب”.

وتطرق نجم الميرنجي لنشاط النادي في سوق الانتقالات قائلاً :”العام الماضي كُنا نملك لاعبين ذوي جودة، وفي هذا العام فإن اللاعبين الذين انضموا للفريق سيُساهمون كثيرا وسيساعدوننا”.

وقال كاسيميرو عن زميله بنزيما :”كريم هو المُهاجم رقم 9 الأفضل في العالم، في آخر عامين فقد قطع خطوة للأمام، من الواضح أن كريم سيفوز بالكرة الذهبية”.