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كابيلو: لم يعد لدى جوارديولا أعذار في دوري الأبطال

الخميس 11 أغسطس 2022 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كابيلو: لم يعد لدى جوارديولا أعذار في دوري الأبطال



وكالات / سما /

قال المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو أنه يجب على بيب جوارديولا أن يقود مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد التوقيع مع إيرلينج هالاند.

وبدأ المهاجم النرويجي بشكلٍ قوي مع السيتي حيث قاده للفوز في أولى مبارياته خارج أرضيه بثنائية أمام ويستهام يونايتد في لندن.

ويعتقد كابيلو بأن جوارديولا وجد القطعة الناقصة في تشكيلته، وأن نجم بوروسيا دورتموند السابق يجب أن يكون الإضافة التي تجعل جوارديولا يقود السيتيزنس للقب الأوروبي الذي حاول تحقيقه كثيراً مع النادي الإنجليزي.

وقال كابيلو في مقابلة صحفية مع الماتينو : “بالنسبة لي الفريق المُفضل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو مانشستر سيتي، لا يوجد شك”.

واستطرد: “لديهم أخيراً مهاجم قوي وهو هالاند وهو لاعب يملك القوة والسرعة، لقد شاهدت المباراة ضد ويستهام وقدم أداءاً رائعاً”.

واختتم مدرب يوفنتوس وميلان السابق تصريحاته بقوله: “ليس لدى جوارديولا عذر هذه المرة، وعليه أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لقد فاز بدوري الأبطال سابقاً بوجود ميسي، والآن لديه هالاند”.

#دوري أبطال أوروبا #كابيلو #جوارديولا #ماشستر سيتي #إيرلينج هالاند

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