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فيديو.. ريال مدريد بطلاً للسوبر الأوروبي

الخميس 11 أغسطس 2022 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد بطلاً للسوبر الأوروبي



وكالات / سما /

توج نادي ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الأربعاء، بلقب كأس السوبر الأوروبي 2022 على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسجل هدف ريال مدريد الأول عن طريق النمساوي ديفيد ألابا بعد تمهيد رائع من البرازيلي كاسيميرو بالرأس بعد ركلة ركنية عند الدقيقة 38 من مجريات الشوط الأول.

وكاد الفرنسي كريم بنزيما أن يضاعف النتيجة بعد تمريرة أكثر من رائعة من الألماني توني كروس داخل منطقة الجزاء إلا أن تسديدة بنزيما جاءت جانب القائم الأيمن.

واحتاج ريال مدريد لعشرين دقيقة ليضاعف النتيجة عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تمريرة أكثر من رائعة من المتوهج البرازيلي فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني.

#ريال مدريد #السوبر الأوروبي #آينتراخت فرانكفورت

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