طالع النتائج الأولية لانتخابات الليكود

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الخميس النقاب عن النتائج الأولية لانتخابات حزب الليكود في إسرائيل.



ووفقاً للصحيفة العبرية، بعد فرز 30٪ من الأصوات في الانتخابات التمهيدية لليكود ، جاء ياريف ليفين في المركز الأول.



وأوضحت الصحيفة أن وإيلي كوهين جاء في المركز الثاني ، ويواف جالانت في المركز الثالث، ودودي أمسالم في المركز الرابع ، وأمير أوحانا في المركز الخامس.



وانطلقت صباح امس الأربعاء الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة حزب الليكود التي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة.



ووفقاً لمصار إعلامية عبرية، فإن القائمة مكتظة جدا مع 27 نائب كنيست حاليين ومرشحين جدد مثل السفير السابق داني دانون، جلعاد شارون نجل رئيس الحكومة السابق ارئيل شارون والاعلامي بوسموت والذين يتنافسون على المكان الـ22.