حوادث طرق قرب كفر قاسم وكفر قرع وفي النقب: 3 قتلى ومصابون

القدس المحتلة / سما /

لقي 3 أشخاص مصارعهم، وأُصيب آخرون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جرّاء 3 حوادث طرق وقع أحدها بالقرب من كفر قاسم، فيما وقع آخر قرب كفر قرع، كما وقع حادث ثالث في النقب.

فبالقرب من كفر قاسم، لقي شخصان مصرعيهما، جرّاء حادث طرق وقع على شارع رقم 5، فيما لقي شخص ثالث مصرعه جرّاء حادث طرق وقع قرب كفر قرع.

ووقع الحادث بالقرب من كفر قاسم، جرّاء اصطدام مركبتين خاصتين ببعضهما. وقد اندلعت النيران في إحدى المركبتين، فيما انقلبت الأخرى. وقد أُعلنت وفاة الشخصين في المكان.

ولقي الشاب محمد مصطفى حمارشة (25 عاما) مصرعه جرّاء الحادث الذي وقع بالقرب من كفر قرع، عقب اصطدام دراجة نارية وسيارة على شارع رقم 65 بالقرب من البلدة.

وفي الحادث ذاته، أُصيب 3 أشخاص آخرين بجراح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

ونُقِل المصابون بسبب الحادثين، إلى المشافي لاستكمال تلقي العلاج، بعد أن قدّمت لهم طواقم طبيّةـ الإسعافات الأولية.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الأسباب التي أدّت لوقوع الحادثين، مشيرة إلى أنها عملت على تنظيم السير في منطقتي وقوعهما، حيث شهدتا اكتظاظات مرورية خانقة.

وفي النقب، أُصيب طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه للدهس في شقيب السلام، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن الطفل أُصيب بجراح طالت أنحاء متفرقة من جسده، وأصيب بكدمات قوية في الجزء العلوي من جسده.

وفي سياق ذي صلة، أُصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بجراح متوسطة، جرّاء حادث طرق في اللقية بالنقب، مساء الأربعاء.

وقدّم طاقمان طبيّان وصلا إلى مكان وقوع الحادثين، الإسعافات الأولية للمصابين، ليتمّ نقلهما بعد ذلك إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.