بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله / سما /
دهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس العديد من المناطق في انحاء الضفة واعتقلت عددا من المواطنين.
وعرف من بين المعتقلين الذين طالتهم هذه الاعتقالات:
1- محمد الحج محمد - من قرية المغير بمحافظة رام الله
2-شقيقه محمود الحج محمد- المغير - رام الله
3-عمار محمد رواجبة- مخيم العروب
4- راني محمد هديب- مخيم العروب/ الخليل
5- انس الاشقر- بلدة صيدا/ طولكرم
6- جهاد محمد خريوش- مخيم طولكرم
7- غبد عمران ناصر- الخليل
8- محمد فواز المشايخ- بيت جالا
9- مالك جمال علان- بيت جالا
10- مجدي مصطفى أبو عمر- بيت جالا
11-حمزة عبد العزيز ابو سرور- مخيم عايدة/بيت لحم
12- مجدي أبو عكر- مخيم عايدة/بيت لحم
13- جهاد محمد سليم خريوش- مخيم طولكرم
14- أنس طالب سعيد الأشقر- صيدا/طولكرم
15- محمود مجاهد- زيتا شمال طولكرم