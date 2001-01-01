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بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الخميس 11 أغسطس 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية



رام الله / سما /

دهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس العديد من المناطق في انحاء الضفة واعتقلت عددا من المواطنين.

وعرف من بين المعتقلين الذين طالتهم هذه الاعتقالات:

1- محمد الحج محمد - من قرية المغير بمحافظة رام الله

2-شقيقه محمود الحج محمد- المغير - رام الله

3-عمار محمد رواجبة- مخيم العروب

4- راني محمد هديب- مخيم العروب/ الخليل

5- انس الاشقر- بلدة صيدا/ طولكرم

6- جهاد محمد خريوش- مخيم طولكرم

7- غبد عمران ناصر- الخليل

8- محمد فواز المشايخ- بيت جالا

9- مالك جمال علان- بيت جالا

10- مجدي مصطفى أبو عمر- بيت جالا

11-حمزة عبد العزيز ابو سرور- مخيم عايدة/بيت لحم

12- مجدي أبو عكر- مخيم عايدة/بيت لحم

13- جهاد محمد سليم خريوش- مخيم طولكرم

14- أنس طالب سعيد الأشقر- صيدا/طولكرم

15- محمود مجاهد- زيتا شمال طولكرم

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