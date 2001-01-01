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الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة لتصبح حول معدلها العام

الخميس 11 أغسطس 2022 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على الحرارة لتصبح حول معدلها العام



رام الله / سما /

 يكون الجو  اليوم الخميس حارا نسبيا إلى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غدا الجمعة يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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