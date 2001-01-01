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هنية يهاتف والديّ الشهيد إبراهيم النابلسي ويشيد بصمودهما

الأربعاء 10 أغسطس 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف والديّ الشهيد إبراهيم النابلسي ويشيد بصمودهما



الدوحة/سما/

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والد ووالدة الشهيد إبراهيم النابلسي، وقدم لهما التعازي والتهاني معًا باستشهاد نجلهما إبراهيم ورفيقيه الشهيد البطل إسلام صبوح والشهيد البطل حسين جمال طه، الذين استشهدوا في اشتباك مسلح مع قوة صهيونية خاصة حاصرتهم في أحد المنازل بالبلدة القديمة في نابلس.

 وأكد رئيس الحركة خلال الاتصال أن وصية الشهيد إبراهيم عهد علينا بألا نترك السلاح، وأن نواصل الطريق الذي سلكه الشهيد ورفاقه، وقدموا فيه أرواحهم من أجل فلسطين والقدس، مؤكدا أن دماء الشهيد أبراهيم وكل شهداء فلسطين هي نبراس على طريق التحرير.

 وأشاد هنية بصمود والدة الشهيد وهي تستقبل خبر استشهاد نجلها بالزغاريد والدعاء، وقال إن هذا ليس مُستغربًا على الأم الفلسطينية وهي تقف شامخة كالجبل وتزف ابنها وهي مبتسمة شهيداً من أجل القدس و فلسطين.

#اسماعيل هنية

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