الرئيس عباس: قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية

رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، الأسير المحرر عاكف عبد ربه أبو هولي، مهنئا إياه بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الرئيس، خلال الاتصال، أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية، حتى ينعموا جميعا بالحرية، مشيدا بنضالات وصمود شعبنا، خاصة الأسرى.

كما هاتف الرئيس، عم الأسير، مختار عشيرة أبو هولي، أبو صلاح، مهنئا إياه بالإفراج عن الأسير عاكف بعد 20 عاما من الأسر.

من جهتهما، شكرا الرئيس على الاتصال، ومتابعته لقضية الأسرى.

الأسير عاكف عبدربه أبو هولي (53 عاما) من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اعتقل بتاريخ 8/8/2002، وحكم بالسجن 20 عاما، متزوج وله ثلاثة أبناء، وأحد كوادر حركة "فتح".